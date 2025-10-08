10月8日、大井競馬場で行われたダート三冠競走最終戦・ジャパンダートクラシック（交流G1・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気、ナルカミが鮮やかな逃げ切りを決めて、ナチュラルライズの三冠を阻止した。史上初のダート三冠がかかったナチュラルライズは2着までだった。1着ナルカミ田中博康調教師「とてもメンバーがそろった中で、どのぐらいやれるのかと思っていましたが、とても強い競馬をお見せできてほっとしています。