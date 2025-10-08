10月8日、大井競馬場でジャパンダートクラシック（Jpn1・3歳・ダ2000m）が行われ、戸崎圭太騎乗のナルカミ（牡3・美浦・田中博康）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は1万1801人で前年比70.3%（1万6792人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【ジャパンダートクラシック】ナルカミが逃げ切る…ナチュラルライズ三冠ならずナチュラルライズの三冠ならず…●ジャパンダートクラシック 売得金額27億1310万1800円（前年比89.3