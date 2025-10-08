『【台風22号】最大級の警戒 伊豆諸島に暴風・波浪特別警報 雨量300ミリで集中豪雨も 台風23号は3連休に接近へ』と題した動画内で、気象予報士の松浦悠真氏が台風22号について最新情報を解説した。松浦氏は、現在発表されている暴風・波浪の特別警報について「これまでに経験のない猛烈な風、そして猛烈なしけとなる恐れがありますので、最大級の警戒が必要です」と警鐘を鳴らしている。 台風22号は8日22時時点で中心気圧940hPa