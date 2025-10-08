佐野勇斗 桜田ひより、佐野勇斗、ファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が８日、 日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（８日よる10時スタート）の初回OA直前制作発表記者会見に登壇。撮影の裏側などサイコロを使った企画で盛り上がった。【写真】ESCAPEポーズを実演する佐野勇斗本作は、大企業社長令嬢・八神結以（桜田ひより）を誘拐するはずが、計画は失敗。人質