◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦川崎３―１柏（８日・Ｕ等々力）柏は前半に喫した不用意な２失点が響き、８月１７日のリーグ・岡山戦（１●２）以来、公式戦１０試合ぶりの黒星となった。ハーフタイムに杉岡、ジエゴ、原川に代え、三丸、山之内、戸嶋を入れて３人を交代して流れを引き戻すと、後半１７分にＭＦ小泉佳穂が頭で１点を返したが、同４０分に痛恨の３失点目を喫した。シュート数は１７対９と押し込んだが、攻守とも