【新華社ウルムチ10月8日】中国新疆ウイグル自治区ホータン市では国慶節と中秋節に当たる大型連休（1〜8日）中、夜市が多くの観光客でにぎわった。香ばしい料理の香りと歌や踊りが交わり、夜市には祝祭の熱気があふれた。1〜5日にホータンの夜市を訪れた人は前年同期比11.2％増の延べ6万6700人で、観光収入は13.5％増の366万8500元（1元＝約21円）に上った。（記者/白志強）