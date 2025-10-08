山陽オートG2「若獅子杯争奪戦」が9日、開幕する。初日12Rには9月のG1プレミアムカップを制した今節トップランクの黒川京介（27＝川口）が登場する。最新の全国ランキングでは青山周平に次ぐS級2位。鈴木圭一郎（同3位）より上位に格付けされ、もう挑戦者という立場ではなくなりつつある。初日は12Rに登場。「練習は前回プレミアムカップのセットで乗ってみた。季節が変わったからか、もう少しパワーがあればという感じだっ