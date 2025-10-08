歌手で俳優の瀧本美織さん（33）が8日、都内で行われた『TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT』に出席。日常的にフレグランスを楽しむ場面や、香りをまとって訪れたい場所を明かしました。総額約1500万円のジュエリーとフレグランスを身にまとい登場した瀧本さん。日常的にフレグランスを楽しむ場面を聞かれると、「役によっても香りのイメージが違ったりするので、その役をイメージして現場につけて行ったりとか。後は、ライブの前に気