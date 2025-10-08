今年のノーベル化学賞に、京都大学の北川進副学長の受賞が決まりました。午後7時半ごろ、京都大学に姿を見せた北川進副学長（74）。ノーベル化学賞受賞決定の知らせに喜びを語りました。京都大学北川進 副学長「（連絡があった時は）感謝の気持ちと、やっぱり報われたんだなと、今までやってきたことがね。苦労は限りなくあります。それでも今回の受賞で報われたというより、この化学というのがより認知されたのではないか