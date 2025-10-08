グーグルがAIを活用した「バーチャル試着」の新機能を発表しました。アメリカのグーグルが発表したのは、自分の全身写真をアップロードすることで、それに合わせて画面上で好きな服の「バーチャル試着」ができるという新機能です。この機能にはグーグルが開発したファッション用の生成AIモデルが使われていて、3D形状を学習する高度な技術が活用されているということです。服のサイズについてのレコメンド機能はないものの、服の雰