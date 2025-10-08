「ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１」（８日、大井）３冠馬誕生に待ったをかけたのは３番人気のナルカミ。マイペースの逃げで主役を完封。怒濤（どとう）の４連勝で同世代の頂点に立ち、「第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」（１１月３日・船橋）への優先出走権も獲得した。史上初の“３冠”を目指した単勝１・９倍のナチュラルライズは、２番手から猛然と追いかけたが３馬身差届かなかった。さらに９馬身差の３着に２番