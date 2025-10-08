福岡中央署は8日、福岡市中央区荒戸3丁目付近の道路上で7日午後3時ごろ、通行中の女子小学生が見知らぬ男からランドセルを引っ張られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50歳くらい。