明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆悩み事の絶えない一日になりそう。ちょっとした連絡ミスでトラブルが起きてしまったり、見落としている情報があったりと、あなたの不注意が原因。B型の運勢……★★★★★あなた本来の魅力が発揮される日です。得意分野では遠慮せずに人前に出てアピールしましょう。隠しごとや嘘のない言動がカギとなり