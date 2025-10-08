プロボクシングの六島ジムに所属する元IBF世界バンタム級王者・西田凌佑（29）、東洋太平洋スーパーフライ級15位の中山慧大（けいた、23）らが8日、佐賀県唐津市でフィジカル強化合宿を開始した。武市晃輔トレーナーは「チームメート同士で競い合いながら各々の次の試合に向けて、スタミナ強化や体づくり、試合への心のスイッチを入れてほしい」と目的意識を持って励むことを期待する。11日まで3泊4日の予定。午前は山道を走り