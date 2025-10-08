今年9月、新潟県村上市内の建物に侵入し、置かれていた扇風機などを盗んだ疑いで無職の男が逮捕されました。建造物侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは、村上市に住む無職の男(69)です。男は9月13日から16日までの間、村上市内の建物に侵入し、置かれていた扇風機など合計34点（時価合計約4万3500円）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害関係者からの届出で発覚。警察によりますと、盗んだものは業務用の扇風機のほか、脚立、