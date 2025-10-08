10月1日、新潟県新発田市内で原付バイクを運転する10代の男性をひき逃げした疑いで66歳の男が逮捕されました。過失運転致傷と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、新発田市に住む会社員の男(66)です。男は10月1日午後8時半すぎ、普通乗用車を運転して新発田市舟入町地内の交差点を左折する際、交差道路を進行してきた10代男性の運転する原付バイクと衝突し、男性に全治2週間のけがを負わせましたが、救護することなく逃走した疑