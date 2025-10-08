10月8日、中学生が警察学校で職場体験を行い、交通事故捜査などに挑戦しました。警察官の制服をまとい、引き締まった表情を見せる生徒たち。新潟市西区の県警察学校で行われた職場体験には、黒埼中学校の2年生8人が参加しました。まず、生徒は飲酒運転による事故の発生を想定し、交通事故捜査に挑戦です。目撃者から情報を集め、呼気検査を行うなど捜査の方法を学びました。【生徒】「飲酒運転は自分だけではなく、ほかの人にも迷