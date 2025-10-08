住民負担をめぐり、新潟市と住民の考えが平行線をたどっている街区ごとの液状化対策。新潟市は10月8日、新たな負担軽減策として生活保護世帯などには負担を求めないことや分割払いを最大32回にすることなどを提示しました。 能登半島地震で被害を受けた新潟市西区と江南区の一部のエリア、あわせて250ヘクタールで、市が実施を検討している街区ごとの液状化対策。市はこれまでに、工事後の維持管理費として住民に1坪あたり5