俳優結木滉星（30）が8日、都内で行われた日本テレビ系連続ドラマ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」（10月8日開始、水曜午後10時）初回OA直前制作発表会見に出席し、共演する佐野勇斗（27）との“アドリブ合戦”エピソードを明かした。序盤から2人でのシーンが多かったといい、佐野が「全シーンでアドリブを入れていて。それが滉星がふざけすぎるから。台本にないことばっかやるんですよ。NG、NGで撮影が大変で」と暴露。結木は