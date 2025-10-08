俳優結木滉星（30）が8日、都内で行われた日本テレビ系連続ドラマ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」（10月8日開始、水曜午後10時）初回OA直前制作発表会見に出席し、共演する佐野勇斗（27）のビジュアルを絶賛した。ドラマ内容にかけて「誘拐したい人」を語るトークで、結木は佐野を指名。「好きなんですよ。かっこいいんです。毎日見ていても飽きないんですよ、この顔」と褒めちぎり、佐野からは「ちょっとやめて」とやや引かれ