きょう8日にスタートする日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00〜)の初回直前記者会見が同日、都内のスタジオで行われ、桜田ひより、佐野勇斗、ファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が出席した。(左から)桜田ひより、佐野勇斗人質(桜田)と誘拐犯(佐野)の2人が逃避行を始めたことで思わぬ事態に巻き込まれていくノンストップヒューマンサスペンスの同ドラマ。まだ猛暑の時