インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月7日、PCの情報漏えい対策サービス「IIJフレックスレジリエンスサービス」に、OSが起動しない状態からの迅速な復旧を可能にする「リハイドレート機能」を追加した。○BIOSレベルで動作するモジュールで修復作業を行うこの機能は、各種システムエラーによって発生するブルースクリーン状態のPCを、遠隔操作で復旧できるというもの。PCが有線LANに接続されていれば、BIOSレベルで動作するモ