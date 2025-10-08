バレーボール日本代表前監督で現在は韓国の現代キャピタルを率いるフィリップ・ブラン監督が?日本凱旋?を果たして話題になっている。ブラン監督は昨夏のパリ五輪まで日本代表を率いて、昨年のネーションズリーグで銀メダルを獲得するなど世界屈指の強豪へ飛躍。パリ五輪後から現代キャピタルで指揮を執ると、さっそく抜群の指導力を発揮。韓国１年目からいきなり３冠を達成して注目されている。２年目のシーズンを目前に控え