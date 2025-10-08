東京・市ヶ谷出身の4ピースロックバンド、らそんぶるが、新曲「ストロベリームーン」のMVを公開した。7月にリリースした『夢を見よう！』が、ファッションセンターしまむらとABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」による「2025年夏･Tシャツコーディネート」Web CMタイアップ曲に起用され話題を呼ぶなど、勢いを増すらそんぶる。「ストロベリームーン」は、恋が叶うと噂される特別な月をモチーフにし