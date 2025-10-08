■娘の笑顔のために作っていたヘアゴム私の名前は高梨ひより。娘が身につけている小さなヘアゴムは、娘のお気に入りで私の手作りです。白いフェルトに、淡いピンクの刺繍をあしらったシンプルなデザインで、娘のために初めて作った作品でした。「これ、大好きなの！」そう言って笑う姿が嬉しくて、私は色違いをいくつも作って娘に渡します。喜ぶ娘の姿に、私は、完成の達成感と作る楽しさに目覚めていきました。それが、こんなこと