◆バレーボール男子国際親善試合第２日（８日、東京・有明アリーナ）世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャと、大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーの対戦が７日に続き行われ、ペルージャが３―０で連勝した。日本代表主将の石川祐希は３セット（Ｓ）いずれも途中出場。第１Ｓでは３枚ブロックをかわすなど、見せ場を作った。「たくさんの方に注目していただけた試合になった。初めての