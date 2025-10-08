ラグビー日本代表のＣＴＢ池田悠希（ＢＲ東京）が８日、オンライン取材に応じた。日本が準優勝した９月のパシフィック・ネーションズカップ（ＰＮＣ）では、決勝のフィジー戦で初キャップを獲得。「キャップを取るまでにたくさんの人にサポートしてもらっていたので、感謝の気持ちでいっぱい」と振り返った。１８７センチ、１００キロの大型ＣＴＢ。８月の合宿中に一度ケガで離脱したが、チーム事情によりＰＮＣ決勝直前に再び