米１０年債利回りは４．０９８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.560（-0.004） 米10年債4.098（-0.025） 米30年債4.690（-0.033） ドイツ2.673（-0.036） 英国4.699（-0.020） カナダ3.167（-0.016） 豪州4.363（-0.025） 日本1.690（+0.005） ※米債以外は10年物