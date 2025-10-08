ドル円のピボットは１５２．４５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値152.60高値153.00安値151.74 154.41ハイブレイク 153.71抵抗2 153.15抵抗1 152.45ピボット 151.89支持1 151.19支持2 150.63ローブレイク ユーロ円 現値177.55高値177.86安値176.90 178.93ハイブレイク 178.40抵抗2 177.97抵抗1 177.44ピボット 177.01支持1