作家の村上春樹さん（76）が8日、イタリアで出版された優れた日本文学の著者と翻訳者に贈られる『第4回日伊ことばの架け橋賞』の授賞式に登壇。多くの日本の小説が海外で翻訳されていることについて喜びを明かしました。2022年に創設され、日本文学をイタリアに広めるとともに、翻訳者の役割と貢献を顕彰することを目的とした『第4回日伊ことばの架け橋賞』。4回目を迎えた今回は村上さんの最新長編小説『街とその不確かな壁』（新