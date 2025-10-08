俳優の桜田ひより（２２）と俳優の佐野勇斗（２７）が８日、都内でＷ主演を務める１０月期の日本テレビ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（８日スタート。水曜、後１０・００）の記者会見に登壇した。ともに民放キー局のＧＰ帯ドラマ初主演となる。会見では撮影の裏話を披露。佐野は「本当に暑くて」と切り出した。「夏の中、僕らは車の中（の撮影）も多いんですよ、サウナと変わらない状況。その中で僕ら手錠