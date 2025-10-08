スペインサッカー連盟（RFEF）は8日、レアル・マドリードに所属するDFディーン・ハウセンがスペイン代表から離脱することを発表した。また、アスレティック・ビルバオのDFアイメリク・ラポルテが追加招集されたことも発表している。ハウセンは、筋肉疲労がある状態でスペイン代表のトレーニングキャンプに合流。7日のトレーニングには参加しなかった中、8日の朝にメディカルチェックを受けて筋肉の負傷が確認され離脱となった