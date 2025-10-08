2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド準決勝ファーストレグが8日に行われ、横浜FCとサンフレッチェ広島が対戦した。J1リーグでは残留争いに巻き込まれている横浜FCだが、YBCルヴァンカップではFC岐阜、ギラヴァンツ北九州、FC町田ゼルビア、セレッソ大阪を次々と撃破。準々決勝ではヴィッセル神戸を2戦合計2−1で下してベスト4へ駒を進めた。一方、J1リーグでも優勝争いに絡んでいる広島はアビスパ福岡を破り、準々