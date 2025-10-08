台湾メディアの連合新聞網は4日、旅行客が福岡空港でスーツケースを知らない人に持っていかれそうになるという出来事があったと伝えた。この旅行客のThreads（スレッズ）への投稿によると、搭乗まで時間があったため待合室でスマートフォンを充電していたところ、突然、日本語を話す2人の女性がこの旅行客のスーツケースを持っていこうとした。すぐに日本語で「これはあなたのですか」と尋ねたところ、女性らは慌てた様子で「友達