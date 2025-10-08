クライマックスシリーズの開幕がいよいよあと３日に迫りました。ファイターズの勝負の行方も気になりますが、限定販売される“球場グルメ”にも注目です。ハンバーグとパエリアが一緒に楽しめる贅沢なセットに、クレープにモンブランをのせた絶品スイーツ。１０月８日に公開されたのは、ファイターズのクライマックスシリーズでしか食べられない限定グルメです。（滝谷美夢さん）「本当