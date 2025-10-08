8日放送のMBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜後10：00）では、活動を休止した草間リチャード敬太について言及する一幕があった。【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検この日の放送は、末澤誠也と佐野晶哉が担当。冒頭で末澤は「この度は、お騒がせしており、大変申し訳ございません。『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』は当面4人で継続していくことになりました。みなさんには