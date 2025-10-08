◇ルヴァン杯準決勝第1戦川崎F3―1柏（2025年10月8日U等々力）ホームの川崎Fが柏に3―1で快勝し、優勝した2019年以来6大会ぶり決勝進出に大きく近づいた。今季リーグ戦は2引き分けと互いに譲らず、9月28日の対戦は4―4と激しい打ち合いになった好カード。川崎Fは開始早々の前半3分、DF三浦颯太が左太腿付近を押さえて立ち上がれなくなるアクシデント。担架で運ばれ、DF田辺秀斗との交代となった。不穏な空気を吹き飛ば