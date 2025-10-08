【NASCAR】第32戦：Bank of America ROVAL 400／シャーロット モータースピードウェイ（日本時間10月6日）【映像】痛恨の速度違反→ドライバーがブチギレ（実際の様子）全米で人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第32戦が開催。レース終盤、ベテランドライバーが痛恨の“速度違反”でペナルティを受け、ドライバーもチームも頭を抱える一幕があった。88周目、8位走行中の1号車ロス・チャステインがピットへ入った