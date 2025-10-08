ノーベル化学賞受賞が決まった京都大学特別教授の北川進さん（７４）の教え子で名古屋大教授の松田亮太郎さん（４８）は８日夜、「研究者としてだけでなく教育者としてもすばらしい先生。心からうれしい」と喜びを爆発させた。今回の授賞理由となった「金属有機構造体（ＭＯＦ）」の発見後の２０００年、松田さんは修士１年生で、京都大の北川研究室の門をたたいた。０５年にはアセチレンと呼ばれるガスを吸収したＭＯＦの構造