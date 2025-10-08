岩手県北上市の山林で、損傷の激しい男性の遺体が見つかりました。遺体には爪痕があり、警察は、キノコ採りに出かけ行方不明となっていた73歳の男性がクマに襲われたとみて捜査しています。警察によりますと、8日午前10時ごろ、北上市和賀町岩崎新田の入畑ダム付近の北側にある山林で、頭部と胴体が離れた男性の遺体が見つかりました。遺体の腹部には、クマのものとみられるひっかき傷が複数あり、現場付近ではクマの鳴き声やガサ