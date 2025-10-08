バレーボール男子イタリア代表で世界選手権連覇に貢献したセッターのシモーネ・ジャネッリ（ペルージャ）が?日本チーム?の印象を明かした。イタリア１部の名門・ペルージャは昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーとパートナーシップを締結した縁で、国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。最終日となった８日の一戦は、３―０でペルージャが快勝。ジャネッリは「日本のみなさんがバレーボールに対する愛することはもちろんよ