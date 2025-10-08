サッカー日本代表ＭＦ伊東純也（３２＝ゲンク）が復活の兆しを見せている。森保ジャパンは８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）、ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内でトレーニングを行い、冒頭１５分を公開した。先月の米国遠征では、メキシコ戦が０―０の引き分け、米国戦は０―２で敗れた。伊東は「チャンスをつくれている回数も少ないし、攻撃のところで違いを出せていなかった。個人としても