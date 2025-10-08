元シブがき隊の布川敏和（６０）が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。引っ越し先マンションでの偶然の出来事を明かした。今年の８月で６０歳を迎えた布川。誕生日は元妻で女優のつちやかおりを含め、子どもや孫たちが祝ってくれたという。つちやとはまだ交流が続いているが、２０１４年に離婚。別れた原因について「細かくいろんなとこ出かけたり、買い物行ったりっていうのがなかったから離婚につながっちゃったのかな