アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」がパーソナリティーを務めるＭＢＳのラジオ番組「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（水曜・後１０時）が８日、放送された。メンバーの草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止となってから初のオンエア。草間は６日に釈放されたが、メンバーがこの件について触れるのは初めて。この日は末澤誠也、佐野晶哉がパーソナリティーとして出演。番組冒頭で「こ