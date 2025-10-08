午後9時過ぎ、気象庁は伊豆諸島の三宅島と新島に暴風・波浪の特別警報を発表しました。【画像】現在の八丈島の様子非常に強い台風22号の接近に伴い、伊豆諸島では、これまでに経験したことがないような暴風や高波が予想されることから、気象庁は午後5時ごろ、八丈島に暴風・波浪特別警報を発表しました。さらに先ほど午後9時過ぎ、三宅島と新島にも暴風・波浪特別警報を追加で発表しています。伊豆諸島では、9日にかけて、最