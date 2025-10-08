J1川崎フロンターレの大島僚太がケガで離脱後、14試合ぶりにベン チ入りを果たすも後半途中に負傷退場する事態となった。 大島は7月10日の練習中に右ヒラメ筋肉離れでチームを離脱。それ以来欠場が続いていたが、8日に行われたJリーグ杯の準決勝、柏レイソルとの第1戦でベンチ入りを果たした。 2-1とリードした75分に途中出場すると、84分過ぎに相手のパスをカットしようと果敢にディフェンスに行くと、伸ばした左