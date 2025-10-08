石川県の成長戦略の実現へ、民間の企業や団体のメンバーが意見を交わす、「ミライカイギ」の4回目の会合が8日に開かれました。出席者からは、奥能登で深刻化する医療分野の人手不足に対策を求める声が上がりました。「ミライカイギ」は県の成長戦略を検証・推進するため県が立ち上げた組織です。各分野の中核を担う20代から50代の委員らが馳知事と意見を交わしました。このうち、珠洲市総合病院の出島彰宏内科医長は、2024年の地震