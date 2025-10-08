現役時代はプレミアリーグのリヴァプールで長く活躍し、イングランド代表の常連でもあったスティーヴン・ジェラード。引退後は指導者の道に進んでおり、レンジャーズ、アストン・ヴィラ、アル・イテファクを指揮。現在はフリーとなっている。ラッセル・マーティン監督を解任したレンジャーズ復帰の可能性もささやかれるなかで、元マンチェスター・ユナイテッドのリオ・ファーディナンド氏のポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents