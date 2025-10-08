10月26日に開催が迫った「金沢マラソン2025」。入賞者に贈られるトロフィーが完成し、8日、金沢市役所でお披露目されました。金沢マラソンの入賞者トロフィーは毎年、金沢卯辰山工芸工房で制作されています。今年は、ガラス工房専門員の鹿田洋介さんと、漆芸工房専門員の村田佳彦さんが制作を担当しました。鹿田さんが作った総合男子の入賞トロフィーは加賀五彩の色合いをもとに、金沢の自然をイメージして作られています。また、