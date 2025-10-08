BE:FIRSTが、10月6日に配信リリースした新曲「Stare In Wonder」のダンスプラクティス映像を公開した。 （関連：【映像】BE:FIRST、TVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌「Stare In Wonder」Dance Practice＆Special Lyric Video） 本楽曲は、本日10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌として書き下ろされた1曲。同アニメの原作の愛読者であるSKY-HI